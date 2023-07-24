Жителям Башкирии рассказали, как правильно выбрать игрушки для ребенка

Мы не всегда задумываемся, но часто игрушка – первый объект обожания после родителей. Именно через нее ребенок учится познавать мир и культуру своего общества. Это своего рода генетический код, считают ученые, он образует сердцевину национального менталитета и обеспечивает его устойчивость.

Для примера: кони-свистульки были связаны с календарными праздниками начала полевых работ, петушок считался сакральной птицей отгоняющей злых духов. Вспомните сюжет русской сказки «Лиса и заяц». Ну а с куклой все очевидно. В русской сказке «Василиса Премудрая» она – оберег.

Не просто так сейчас возвращаются к истокам. Именно поэтому Глава Республики Башкортостан и инициировал проведение форума, посвященного индустрии детских игрушек и настольных игр российского производства. Мероприятие должно пройти впервые в сентябре.

Осенью 2023 года мы проведем форум индустрии детских игрушек и настольных детских игр, произведенных в Российской Федерации. Я прошу подготовить письмо на имя министра промышленности России, чтобы они выступили партнером. Очень интересная и актуальная тема. Там будут и презентационная, и деловая часть. Прошу правительство подготовить меры поддержки промышленности, которая выпускает детские игрушки. Нам надо производить свои игрушки, проводить свою идеологию через игрушки, рассказывать о том, какая мы страна, какие у нас герои. Прошу подготовиться к этому серьезно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С первых месяцев и все детство эти игрушки сопровождают малышей. За более чем 20 лет работы руководители «Умки» могут смело сказать: на их товарах выросло поколение. Практически всё сырье российское, за исключением некоторой фурнитуры. Больше половины деревянных игрушек сделано из башкирского сырья. Нетоксичные водные красители и только матовое покрытие, чтобы ребенок не поскользнулся. Главное – правило трёх: лёгкость, натуральность, мобильность.

Мне очень нравится делать игрушки для детей. И для души хорошо, и настроение поднимается. Гарри Крепановский, главный инженер предприятия по производству игрушек

Главная гордость – игрушки с национальным колоритом. Например, магнитные герои из сюжетов башкирских легенд. К ним прилагается диск со сказками, которые озвучивал диктор башкирского радио Ахат Муртазин. Или магнитные карты города Уфы и Башкортостана, которые помогут лучше изучить регион и его достопримечательности. Есть и уменьшенные версии юрты, мечети «Ляля-Тюльпан», Монумента Дружбы, мальчика и девочки в национальных костюмах. Тоже, кстати, непростые. Это игровые панели для развития моторики, речи, внимательности детей. А главное, такие игрушки ненавязчиво прививают интерес и любовь к родной культуре.

Идея пришла достаточно давно, лет 15 назад, когда душа плакала от того, как наши дети, стоя у витрины «Детского мира», просили купить иностранную раскрученную игрушку и совершенно не обращали внимания на ценность национальной игрушки. Эти игрушки были забыты. А это очень важно для философии выстраивания гражданина – он должен гордиться и знать свои истоки, знать национальное достояние. Майя Крепановская, генеральный директор предприятия по производству игрушек

Башкортостан – один из немногих регионов, активно развивающих индустрию детских товаров. На данный момент в этой отрасли работают более 80 башкирских компаний. В основном это малый бизнес, но есть и большие производства.

Этот завод находится в Бирске. На непрерывном производстве более 250 сотрудников изготавливают, собирают и пакуют почти полсотни разновидностей игрушек из пластика для детей разных возрастов. Детали создают в литьевых, выдувных и трубных станках. Для этого заводом разработано более полутора тысяч пресс-форм, до 30 которых необходимо, чтобы создать всего один игровой набор.

Всё, что делается в литейном цеху, а это около 1500 видов, хранится на складе полуфабрикатов. Здесь и детали от машинок, кукольной мебели. Потом это всё распределяется на два цеха сборки, где игрушки примут свой финальный вид.

В цеху сборки вот уже более 20 лет руками сотрудников детали превращаются в готовые игрушки. Работа нелегкая, необходимо всё проверить и собрать, как говорится, на совесть. Особое внимание уделяется качеству продукции, поэтому используют сырье и красители преимущественно российского производства, которые безопасны для детей.

Материал мы используем только тот, который разрешен для производства игрушек. Проектируют игрушки наши проектировщики, конструктора создают формы. На этих формах уже отливаются детали, из этих деталей мы собираем игрушки. У нас получается готовый продукт, с которым ребенок может играть. Гульнара Гареева, начальник сборочного цеха

А так создается одежда для плюшевых зверей. Игрушки, которые одевают в Кумертау, полюбились не только детям. На предприятии шьют одежду для котика Басика и его друзей. Именно здесь делают те элементы, которые тоже способствуют развитию моторики, фантазии и превращают мягкую игрушку в лучшего друга детей.

В Кумертау непосредственно занимаемся производством одежды для мягкой игрушки. В дальнейшем она уезжает в головную компанию, которая находится в Можайске. Там уже укомплектовывается. Помощь идет большая. Работаем, получаем субсидии, мы являемся резидентами, поэтому у нас есть ряд льгот, которыми мы пользуемся. Евгений Иванов, генеральный директор швейного предприятия

Все эти игрушки из производств разлетаются по тысячам детских магазинов. От малышовых пирамидок до кукол, конструкторов и настольных игр – на любой возраст и вкус. Но тут встаёт другой вопрос: приходя в магазин, чаще всего у мам и пап разбегаются глаза. А тут еще и ребенок со своим "купи", и не всегда полезные игрушки. Родителям нужно помнить, что важно не навредить и точно можно помочь своему малышу моторику, логику, память, умение дружить и обраться, выбирая правильные игрушки.

Человек рожден в этот мир, чтобы творить, убеждена Регина Тагирова. Многодетная мама, психолог и большой фанат правильных игрушек точно знает, что купить в детском магазине. Например, до двух лет ребенку интересны предметы, которые можно послушать, посмотреть, потрогать, перебрать. Так развивается первичный и важный зрительный, тактильный и слуховой навык. Важно дать ребенку творить, для этого игрушки должны увлекать в игру и сподвигать на фантазию.

От трех до шести лет наступает один из важнейших этапов – сюжетно-ролевые игры. Тут в ход идут наборы врача, парикмахера, строителя, а также домики, кухни, магазин и многое другое.

Пообщавшись с Региной, четко убеждаешься в одном: всему свое время. Она с особой любовью говорит о каждом периоде развития малыша и уверяет, что игрушки нужны, но без фанатизма.

Да, игрушкой можно навредить, игрушкой можно развить и игрушкой можно подготовить к жизни. Игрушкой можно успокоить. Когда они даются своевременно, когда они есть в доступе, когда игрушка является не экспонатом, когда игрушка не живет за ребенка, а ребенок живет игрушкой. Вот тогда в семье будет и добро, и счастье, и ребенок будет развитый. Только ни в коем случае нельзя обгонять обучающий момент и игровой момент. Сначала ребенок учится играть, а потом он учится учиться и готовится к школе. Ребенка мы не готовим к школе. Мы ребенка готовим к жизни. Регина Тагирова, детский семейный психолог-психотерапевт

А потому важно готовится на качественных материалах. Не секрет, что существует множество торговых точек, где продают небезопасные игрушки, у которых хромает качество материала и сборки. Не просто яркие, кислотные цвета товаров привлекают внимание малышей. Самый простой путь – купить то, что просит ребенок. Однако последствия могут быть куда печальнее. По статистике в Уфе около 200 детей в год глотают предметы, в том числе и детали от игрушек. В хирургическом отделении 17 больницы за много лет уже собралась целая коллекция: колпачки от фломастеров, магнитные шарики, бусины, монеты, батарейки, игровой кубик и даже открытая булавка. К слову, врачи не рекомендуют ждать пока инородное тело само выйдет из организма, а тем более применять народные методы. Лучше сразу обращаться к специалистам.

Во-первых, игрушки должны быть сопоставимы с возрастом ребенка. Если есть игрушки, которые работают от батареек, а сейчас практически все игрушки работают от дисковых маленьких батареек и они должны быть исправны. В них должны быть крепко закрученный батарейный отсек. Если это всё сломано, то такими игрушками ребенок играть уже не должен. От сломанных игрушек нужно избавляться, потому что батарейки, наряду с магнитами, являются крайне агрессивными и способны приводить к тяжелым осложнениям, вплоть до летального исхода. Альберт Сабиров, ответственный за работу эндоскопической службы городской больницы №17

Поэтому специалисты предупреждают: лучше приобретать игрушки в сертифицированных магазинах. Проверять маркировку, качество сборки и безопасность материалов, из которых они изготавливаются.

Рекомендуем покупать игрушки в специализированных магазинах, потому что там менеджеры, продавцы могут нам предоставить документ, подтверждающий качество и безопасность. Это сертификат соответствия или декларацию о соответствии. В основном в таких магазинах заинтересованы в продаже игрушек, у них имеется маркировочный ярлык. Это говорит о том, что мы знаем, откуда игрушка к нам приехала и что она прошла все лабораторные исследования для использования детей для дальнейших игр. Эльмира Сафина, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Будем справедливы: в последнее время наблюдается тенденция к серьезному подходу в производстве и продаже детских игрушек. В официальных магазинах стараются предложить только сертифицированную продукцию.

Ассортимент магазинов подбирается специально для физического и умственного развития детей. При подборе ассортимента на первый план выходит, конечно же, это качество, безопасность и сертификация игрушек. И самый главный, наверное, критерий это страна производитель. В приоритете у нас российские фирмы и российские бренды. Светлана Сулейманова, заместитель генерального директора по обучению персонала магазина «Юные таланты Башкортостана»

Два сыночка и лапочка дочка. Многодетная мама Гульназ Фаттахова к детским играм и развитию детей относится с особым трепетом. Среди домашних забот нужно найти время и на игры с детьми, и на их развитие. А это не всегда просто. Но, главное развитие, считает Гульназ, это совместные дела. Мытьё полов, протирание зеркал, приготовление булочек – жизнь с детьми не иначе как реалити-шоу. И неважно, как получится, главное – процесс. С игрушками тоже возятся. Но больше снова через игру – любят их убирать.