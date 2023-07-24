Жителям Башкирии рассказали, как правильно выбрать игрушки для ребенка

Мы не всегда задумываемся, но часто игрушка – первый объект обожания после родителей. Именно через нее ребенок учится познавать мир и культуру своего общества. Это своего рода генетический код, считают ученые, он образует сердцевину национального менталитета и обеспечивает его устойчивость.
Для примера: кони-свистульки были связаны с календарными праздниками начала полевых работ, петушок считался сакральной птицей отгоняющей злых духов. Вспомните сюжет русской сказки «Лиса и заяц». Ну а с куклой все очевидно. В русской сказке «Василиса Премудрая» она – оберег.
Не просто так сейчас возвращаются к истокам. Именно поэтому Глава Республики Башкортостан и инициировал проведение форума, посвященного индустрии детских игрушек и настольных игр российского производства. Мероприятие должно пройти впервые в сентябре.
С первых месяцев и все детство эти игрушки сопровождают малышей. За более чем 20 лет работы руководители «Умки» могут смело сказать: на их товарах выросло поколение. Практически всё сырье российское, за исключением некоторой фурнитуры. Больше половины деревянных игрушек сделано из башкирского сырья. Нетоксичные водные красители и только матовое покрытие, чтобы ребенок не поскользнулся. Главное – правило трёх: лёгкость, натуральность, мобильность.
Главная гордость – игрушки с национальным колоритом. Например, магнитные герои из сюжетов башкирских легенд. К ним прилагается диск со сказками, которые озвучивал диктор башкирского радио Ахат Муртазин. Или магнитные карты города Уфы и Башкортостана, которые помогут лучше изучить регион и его достопримечательности. Есть и уменьшенные версии юрты, мечети «Ляля-Тюльпан», Монумента Дружбы, мальчика и девочки в национальных костюмах. Тоже, кстати, непростые. Это игровые панели для развития моторики, речи, внимательности детей. А главное, такие игрушки ненавязчиво прививают интерес и любовь к родной культуре.
Башкортостан – один из немногих регионов, активно развивающих индустрию детских товаров. На данный момент в этой отрасли работают более 80 башкирских компаний. В основном это малый бизнес, но есть и большие производства.
Этот завод находится в Бирске. На непрерывном производстве более 250 сотрудников изготавливают, собирают и пакуют почти полсотни разновидностей игрушек из пластика для детей разных возрастов. Детали создают в литьевых, выдувных и трубных станках. Для этого заводом разработано более полутора тысяч пресс-форм, до 30 которых необходимо, чтобы создать всего один игровой набор.
Всё, что делается в литейном цеху, а это около 1500 видов, хранится на складе полуфабрикатов. Здесь и детали от машинок, кукольной мебели. Потом это всё распределяется на два цеха сборки, где игрушки примут свой финальный вид.
В цеху сборки вот уже более 20 лет руками сотрудников детали превращаются в готовые игрушки. Работа нелегкая, необходимо всё проверить и собрать, как говорится, на совесть. Особое внимание уделяется качеству продукции, поэтому используют сырье и красители преимущественно российского производства, которые безопасны для детей.
А так создается одежда для плюшевых зверей. Игрушки, которые одевают в Кумертау, полюбились не только детям. На предприятии шьют одежду для котика Басика и его друзей. Именно здесь делают те элементы, которые тоже способствуют развитию моторики, фантазии и превращают мягкую игрушку в лучшего друга детей.
Все эти игрушки из производств разлетаются по тысячам детских магазинов. От малышовых пирамидок до кукол, конструкторов и настольных игр – на любой возраст и вкус. Но тут встаёт другой вопрос: приходя в магазин, чаще всего у мам и пап разбегаются глаза. А тут еще и ребенок со своим "купи", и не всегда полезные игрушки. Родителям нужно помнить, что важно не навредить и точно можно помочь своему малышу моторику, логику, память, умение дружить и обраться, выбирая правильные игрушки.
Человек рожден в этот мир, чтобы творить, убеждена Регина Тагирова. Многодетная мама, психолог и большой фанат правильных игрушек точно знает, что купить в детском магазине. Например, до двух лет ребенку интересны предметы, которые можно послушать, посмотреть, потрогать, перебрать. Так развивается первичный и важный зрительный, тактильный и слуховой навык. Важно дать ребенку творить, для этого игрушки должны увлекать в игру и сподвигать на фантазию.
От трех до шести лет наступает один из важнейших этапов – сюжетно-ролевые игры. Тут в ход идут наборы врача, парикмахера, строителя, а также домики, кухни, магазин и многое другое.
Пообщавшись с Региной, четко убеждаешься в одном: всему свое время. Она с особой любовью говорит о каждом периоде развития малыша и уверяет, что игрушки нужны, но без фанатизма.
А потому важно готовится на качественных материалах. Не секрет, что существует множество торговых точек, где продают небезопасные игрушки, у которых хромает качество материала и сборки. Не просто яркие, кислотные цвета товаров привлекают внимание малышей. Самый простой путь – купить то, что просит ребенок. Однако последствия могут быть куда печальнее. По статистике в Уфе около 200 детей в год глотают предметы, в том числе и детали от игрушек. В хирургическом отделении 17 больницы за много лет уже собралась целая коллекция: колпачки от фломастеров, магнитные шарики, бусины, монеты, батарейки, игровой кубик и даже открытая булавка. К слову, врачи не рекомендуют ждать пока инородное тело само выйдет из организма, а тем более применять народные методы. Лучше сразу обращаться к специалистам.
Поэтому специалисты предупреждают: лучше приобретать игрушки в сертифицированных магазинах. Проверять маркировку, качество сборки и безопасность материалов, из которых они изготавливаются.
Будем справедливы: в последнее время наблюдается тенденция к серьезному подходу в производстве и продаже детских игрушек. В официальных магазинах стараются предложить только сертифицированную продукцию.
Два сыночка и лапочка дочка. Многодетная мама Гульназ Фаттахова к детским играм и развитию детей относится с особым трепетом. Среди домашних забот нужно найти время и на игры с детьми, и на их развитие. А это не всегда просто. Но, главное развитие, считает Гульназ, это совместные дела. Мытьё полов, протирание зеркал, приготовление булочек – жизнь с детьми не иначе как реалити-шоу. И неважно, как получится, главное – процесс. С игрушками тоже возятся. Но больше снова через игру – любят их убирать.
Игрушки могут быть суперкачественными, развивающими – сейчас их на рынке хватает. Но все специалисты соглашаются в одном: наличие игрушек не панацея, главное, чтобы у родителей было время и, разумеется, желание играть. Без материнской любви и отцовского тепла это все равно кусок дерева или пластика. Игрушка – зеркало культуры, а дети – наши зеркала.