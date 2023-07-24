Владимир Путин передал поздравления участникам Летних игр сурдлимпийцев в Уфе

Президент России Владимир Путин приветствовал открытие международных спортивных соревнований «Летние игры сурдлимпийцев: Мы вместе. Спорт» в Уфе. В своем обращении, опубликованном на сайте kremlin.ru, он подчеркнул, что создание условий для самореализации людей с ограничениями по здоровью является одним из национальных приоритетов.

Президент отметил, что спорт в последние годы в регионах активно развивается спортивная инфраструктура для тренировок, проводятся разнообразные состязания и турниры. Особое значение имеют такие престижные соревнования как Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Владимир Путин уверен, что участники этих соревнований продемонстрируют не только свое мастерство, но и силу характера и воли. Он также надеется, что их успехи и достижения послужат вдохновением для других людей, независимо от их возраста, и помогут поверить в себя и свои возможности.