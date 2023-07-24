В Башкирии разработают план по повышению зарплат

Уже этой осенью специально созданная межведомственная рабочая группа подготовит дорожную карту по решению вопроса неконкурентных заработных плат работников в некоторых отраслях региона.
По словам руководителя Минтруда Башкирии Ленары Ивановой, в перечень войдут работники системы ЖКХ, водители скорой помощи, уборщики и представители иных профессий в сфере здравоохранения и другие.
Она также подчеркнула, что столь низкие зарплаты не вызывают особой заинтересованности молодежи и тормозят развитие кадрового потенциала республики в целом.
Сообщается, что доработка проекта с учетом повышения МРОТ на 18,5% с начала 2024 года будет представлена этой осенью.