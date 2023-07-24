В Башкирии до конца года модернизируют 35 сельских почтовых отделений

Ремонтные работы в почтовых отделениях проведут в 22 районах Башкирии. Об этом информирует пресс-служба УФПС республики.

В ходе ремонта будут обновлены внутренние помещения и фасады зданий, системы отопления. Кроме того, во всех офисах будут установлены системы пожарной сигнализации, камеры видеонаблюдения, а также оборудование для климатконтроля и кондиционирования. В каждом офисе «Почты России» появится новая мебель и современная техника.

Сообщается, что входные группы отделений оборудуют пандусами с поручнями и кнопкой вызова, расширят дверные проемы. В модернизированных сельских офисах посетители смогут самостоятельно измерить давление, температуру тела и уровень кислорода в крови.

По словам директора УФПС Башкирии Ленарда Шафикова, в прошлом году в Башкирии в рамках программы модернизации отремонтированы 20 почтовых отделений.