В Башкирии ищут 14-летнюю Диану Хасанову

В башкирском Иглино пропала 14-летняя Диана Хасанова.

По информации поисковой организации «Барс», девушка не выходит на связь с 23 июля. Сейчас волонтеры и полиция выясняют информацию о возможных местах, в которых может находиться подросток.    

Фото №1 - В Башкирии ищут 14-летнюю Диану Хасанову

Была одета в черную футболку, коричневые брюки и белые кеды.  

Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, каштановые волосы с осветленными кончиками и глаза зеленые.

Если у кого-то появится какая-либо информация о местонахождении школьницы, просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 8-937-3-102-112 или 112.

Фото: социальные сети

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