В Башкирии ищут 14-летнюю Диану Хасанову

В башкирском Иглино пропала 14-летняя Диана Хасанова.
По информации поисковой организации «Барс», девушка не выходит на связь с 23 июля. Сейчас волонтеры и полиция выясняют информацию о возможных местах, в которых может находиться подросток.
Была одета в черную футболку, коричневые брюки и белые кеды.
Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, каштановые волосы с осветленными кончиками и глаза зеленые.
Если у кого-то появится какая-либо информация о местонахождении школьницы, просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 8-937-3-102-112 или 112.
Фото: социальные сети