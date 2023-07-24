По итогам рейдов на дорогах Башкирии задержаны более 200 нетрезвых водителей

На дорогах Башкирии в период с 21 по 23 июля автоинспекторы задержаны 223 водителя в состоянии алкогольного опьянения. При этом 16 автовладельцев из этого числа сели за руль нетрезвыми не первый раз.

Всего за минувшие выходные инспекторы пресекли более 5 тысяч административных правонарушений. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.

Кроме того, в ходе рейдов установлено, что зачастую за руль автотранспортного средства садятся те, у кого нет водительского удостоверения. Так, в селе Жуково Уфимского района Владимир Севастьянов остановил водителя без прав, без полиса ОСАГО, а машина не была зарегистрирована в установленном порядке. В результате в отношении водителя составлены протоколы, а автомобиль эвакуирован на спецавтостоянку.

В этот же день в Чишминском районе задержали мужчину на мотороллере в состоянии алкогольного опьянения, да еще и без прав. Составлены протоколы об административной ответственности.