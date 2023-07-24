По поручению Радия Хабирова Шоттовский парк благоустроят к 2025 году

Глава республики Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в ЦУРе поручил вице-премьеру правительства РБ Алану Марзаеву и и.о. министра ЖКХ Ирине Головановой завершить все работы по обновлению Шоттовского парка к 2025 году.

Территория отдыха располагается в селе Ермолаево Куюргазинского района. По мнению главы региона, этот парк должен стать жемчужиной Башкирии.

Напомним, данная общественная территория была заложена в 1850 – 1860-е годы русским помещиком Ипполитом Шоттом. В конце 90-х парк внесли в Красную книгу России как памятник природы. На площади в 10 га здесь растут сосна, липа, лиственница, ирга, шиповник и боярышник.