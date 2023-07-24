Участники Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» поделились первыми впечатлениями об Уфе

Уфа вновь в центре спортивных событий. В столице республики сегодня стартуют I Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». На протяжении недели в них примут участие более 1,5 тысячи спортсменов из 30 стран мира, среди которых Беларусь, Испания, Франция, Иран, Бахрейн, Вьетнам и многие другие. Накануне в столицу республики прибыли первые иностранные делегации, а вечером состоялось открытие фан-зоны в городском пространстве «Арт-квадрат».
Одна из самых больших иностранных делегаций на игры в Уфе приехала из Беларуси. Более 150 участников будут бороться за медали в 30 видах спорта.
Встречают прибывших в Уфу гостей волонтёры, которые на жестовом языке могут поприветствовать участников и ответить на самые важные вопросы. Прилетел в Уфу и президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов.
А уже вечером в городском пространстве «Арт-квадрат» состоялось открытие фан-зоны I Летних сурдлимпийских игр «Мы вместе. Спорт». Она будет работать на протяжении всех соревнований. На открытии состоялся вечер знакомств – спортсмены и болельщики из разных стран мира встретились, пообщались и обсудили предстоящие старты. Джанни Превиль прилетел в Уфу с острова Реюньон с пересадками через Париж, Стамбул и Москву. Спортсмен потратил на дорогу более трёх суток. В Уфе Превиль будет участвовать в соревнованиях по настольному теннису.
Выступят на домашних играх в составе сборной России и башкирские спортсмены. В бадминтоне – заслуженный мастер спорта Карина Хакимова. Солидное представительство в единоборствах. Среди самбистов будут соревноваться Рустем Ахметов, Ринат Кадыров, Лейсан Ишбердина и Айлак Бойгал. В дзюдо в состав команды вошли Курбан Муртазалиев, Олеся Ястребова. В основном составе и легкоатлет Денис Хакимов. Еще пять человек в запасе.