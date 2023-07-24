Участники Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» поделились первыми впечатлениями об Уфе

Уфа вновь в центре спортивных событий. В столице республики сегодня стартуют I Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». На протяжении недели в них примут участие более 1,5 тысячи спортсменов из 30 стран мира, среди которых Беларусь, Испания, Франция, Иран, Бахрейн, Вьетнам и многие другие. Накануне в столицу республики прибыли первые иностранные делегации, а вечером состоялось открытие фан-зоны в городском пространстве «Арт-квадрат».

Одна из самых больших иностранных делегаций на игры в Уфе приехала из Беларуси. Более 150 участников будут бороться за медали в 30 видах спорта.

Среди наших участников много олимпийских чемпионов, чемпионов мира. И взрослые, и молодёжь, рассчитываем и надеемся, что на солнечной и теплой земле Башкирии мы выступим успешно.

Встречают прибывших в Уфу гостей волонтёры, которые на жестовом языке могут поприветствовать участников и ответить на самые важные вопросы. Прилетел в Уфу и президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов.

А уже вечером в городском пространстве «Арт-квадрат» состоялось открытие фан-зоны I Летних сурдлимпийских игр «Мы вместе. Спорт». Она будет работать на протяжении всех соревнований. На открытии состоялся вечер знакомств – спортсмены и болельщики из разных стран мира встретились, пообщались и обсудили предстоящие старты. Джанни Превиль прилетел в Уфу с острова Реюньон с пересадками через Париж, Стамбул и Москву. Спортсмен потратил на дорогу более трёх суток. В Уфе Превиль будет участвовать в соревнованиях по настольному теннису.