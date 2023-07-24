В санаториях Башкирии бесплатное лечение могут получить и члены семей участников СВО

По словам министра финансов Башкирии Лиры Игтисамовой, сегодня лечение и реабилитация участников спецоперации – в числе приоритетных задач. Санатории ни в праве отказывать им в предоставлении услуг, подчеркнула она. В настоящее время 10% от общего номерного фонда – резерв для бойцов СВО.

Кроме того, Лира Игтисамова сообщила, что военнослужащим будет предоставлен выбор: отдыхать в здравницах Башкирии самому либо передать это право одному из своих родных. Также бесплатное санаторно-курортное лечение наши бойцы могут получить вместе с одним из близких.