Глава Башкирии не допустит бюрократии в решении вопросов участников СВО

Радий Хабиров пообещал, что его реакция будет крайне негативной в отношении случаев бюрократизма в решении вопросов участников специальной военной операции и членов их семей.
По словам главы региона, в настоящее время в республике есть все необходимые инструменты для реализации мер поддержки военнослужащих и их близких.
Также он обратил внимание глав муниципалитетов на то, что необходимо относиться с уважением к каждому обратившемуся участнику СВО и предоставлять разъяснения по любым их вопросам.
Фото: ИА «Башинформ»