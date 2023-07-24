В Башкирии более 16 тысяч школьников стали участниками программы «Школьный туризм»

Таковы данные министерства предпринимательства и туризма республики за минувший период текущего года. В Башкирии программа «Школьный туризм» реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Глава ведомства Рустем Афзалов рассказал, что в летний период для школьников среднего звена проводятся бесплатные экскурсии по региону, в ходе которых дети посещают культурные и природные достопримечательности. В реализации проекта принимает участие 21 туристическая компания, отметил он.

Напомним, программа «Школьный туризм» стартовала в прошлом году в качестве пилотного проекта в 11 регионах страны. На сегодняшний день ее география расширена – теперь она действует в 29 субъектах России.