В Башкирии более 16 тысяч школьников стали участниками программы «Школьный туризм»

Таковы данные министерства предпринимательства и туризма республики за минувший период текущего года. В Башкирии программа «Школьный туризм» реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Глава ведомства Рустем Афзалов рассказал, что в летний период для школьников среднего звена проводятся бесплатные экскурсии по региону, в ходе которых дети посещают культурные и природные достопримечательности. В реализации проекта принимает участие 21 туристическая компания, отметил он.
Напомним, программа «Школьный туризм» стартовала в прошлом году в качестве пилотного проекта в 11 регионах страны. На сегодняшний день ее география расширена – теперь она действует в 29 субъектах России.
Стоимость поездки оплачивается государством, что позволяет более 37 тысячам школьников Башкирии принять участие в турпоездках.