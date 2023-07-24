В Башкирии для детей мобилизованных проезд в транспорте будет бесплатным

В постановление Правительства Башкирии от октября текущего года «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению бесплатным проездом на транспорте общего пользования в связи с проведением специальной военной операции (выполнением специальных задач) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, Украины и мобилизационных мероприятий в период ее проведения» внесены изменения.
Новая редакция документа опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно нововведениям, дети мобилизованных граждан могут пользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте до конца будущего года.
Данные меры поддержки распространяются на учащихся 1-11 классов, студентов средних специальных и высших учебных заведений до достижения ими 23 лет, если они обучаются очно.
Проезд будет осуществляться по социальной транспортной карте.