В Башкирии для детей мобилизованных проезд в транспорте будет бесплатным

В постановление Правительства Башкирии от октября текущего года «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению бесплатным проездом на транспорте общего пользования в связи с проведением специальной военной операции (выполнением специальных задач) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, Украины и мобилизационных мероприятий в период ее проведения» внесены изменения.