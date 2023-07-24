В ГИБДД Башкирии подвели итоги масштабного рейда

Предотвратить беду. Госавтоинспекция Башкортостана провела профилактические рейды на дорогах республики. Вместе с инспекторами выявлять нарушения и нарушителей выехали начальник регионального УГИБДД Владимир Севастьянов и исполняющий обязанности начальника Управления по работе с личным составом МВД по Башкортостану Александр Брызгалин.

В целях оказания помощи территориальным подразделениям полиции в обеспечении безопасности дорожного движения дополнительно было направлено 25 экипажей ДПС. В городах и районах республики наряды были увеличены практически в два раза. В ходе профилактических мероприятий начальником УГИБДД был остановлен ВАЗ 12-й модели. В Чишминском районе задержали нетрезвого мужчину за рулём мотороллера, не имеющего водительского удостоверения.