В Уфе ветераны СВО обучают новобранцев на операторов беспилотников

В башкирской столице заработал центр тактической подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов имени военкора Владлена Татарского. Ветераны спецоперации в течение месяца обучают всех желающих навыкам работы с квадрокоптерами, превращая их в оружие против противника.

Одн из инструкторов рассказал, что с помощью разведчика с тепловизором можно выследить и отметить вражескую группу диверсантов и, управляя им, отметить их местоположение и отработать.

Центр позиционирует себя как площадка для подготовки помощников бойцам добровольческих батальонов из Башкирии. Но есть определенные условия, которые необходимо соблюсти: операторами БПЛА могут стать только действующие военнослужащие либо те, кто по окончании курса заключит контракт с Минобороны России.

Кроме изучения технических возможностей беспилотников, новобранцев обучают специфике ведения боевых действий, ориентации на местности, в лесополосе и многому другому. Обучение проходит в условиях, максимально приближенных к боевым.

Дополнительные требования: возраст тех, кто не имеет опыта работы с БПЛА, не должен превышать 35 лет. Для людей до 50 лет, имеющих такой опыт, разработаны дополнительные тесты и испытания.

Добавим, обучение проводится на бесплатной основе. Курсанты проживают и питаются на территории центра. Выпускники-отличники могут рассчитывать на стипендии. По окончании курсов выдаются сертификаты единого гособразца.