Сурдлимпиец из Ирака признался в любви России и Уфе

Сегодня, в первый день Летних игр сурдлимпийцев в Уфе, иракский борец Хасан поделился своими впечатлениями о столице Башкирии и о России. Он выразил благодарность за теплый прием команды, отметив, что они почувствовали себя здесь желанными гостями. По словам Хасана, жители Ирака очень любят Россию, а в Уфе они поняли, что это взаимно.
На соревнованиях, которые проходят на 16 спортивных площадках столицы Башкирии, атмосфера насыщена дружбой и соперничеством. Хасан пожелал успеха и победы всем участникам.
Кроме того, иракский спортсмен планирует попробовать местную кухню и посетить достопримечательности башкирской столицы.
Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» - одно из самых масштабных международных спортивных событий 2023 года. В них участвуют более 1500 спортсменов из 30 стран мира.
Соревнования проводятся с 23 июля до 2 августа и включают в себя 21 спортивную дисциплину.