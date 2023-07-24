Сурдлимпиец из Ирака признался в любви России и Уфе

Сегодня, в первый день Летних игр сурдлимпийцев в Уфе, иракский борец Хасан поделился своими впечатлениями о столице Башкирии и о России. Он выразил благодарность за теплый прием команды, отметив, что они почувствовали себя здесь желанными гостями. По словам Хасана, жители Ирака очень любят Россию, а в Уфе они поняли, что это взаимно.