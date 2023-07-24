Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Уфе: итоги первого дня

Уфа вновь в центре спортивных событий. В столице республики сегодня стартовали Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». На протяжении недели в них примут участие более полутора тысяч спортсменов из 30 стран мира, среди которых Беларусь, Испания, Франция, Иран, Бахрейн, Вьетнам и многие другие. Официальная церемония открытия прошла сегодня на «Уфа-Арене». Гостей приветствовал Глава Башкортостана Радий Хабиров и министр спорта России Олег Матыцин.

«Мы вместе. Спорт» – это уже не просто соревнования, а спортивное движение, в которое вовлечены тысячи атлетов из регионов России и зарубежных стран. Теперь его часть – Летние сурдлимпийские игры в Уфе, которые проводятся в год 100-летия Министерства спорта как России, так и Башкортостана.

Убеждён, что участники соревнований продемонстрируют своё мастерство, характер и волю, а их успехи и достижения послужат вдохновляющим примером для других, помогут людям разных возрастов поверить в себя, в свои силы и возможности. И конечно, особые слова признательности – тренерам и наставникам атлетов, которые щедро делятся с воспитанниками профессиональным и жизненным опытом, учат их бороться и побеждать. Олег Матыцин, министр спорта России

Мы долго ждали этого яркого спортивного события. Сегодня открыли в Уфе Летние игры сурдлимпийцев – спортсменов с нарушением слуха – «Мы вместе. Спорт». Эти спортсмены – очень мужественные люди, которые достигают очень ярких успехов. К нам в Башкортостан приехали команды из тридцати государств. В составе сборной России – 13 спортсменов из Башкортостана. Гордимся и болеем за наших! Всего соревнования пройдут по 21 дисциплине, проводим их на 16 спортивных объектах. Уфа на десять дней стала столицей сурдлимпийского спорта. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» – одно из самых масштабных международных спортивных событий в 2023 году в мире, если брать комплексные соревнования по нескольким видам спорта. Это праздник мира и дружбы, отметил Глава Башкортостана. В знак признательности за доверие в проведении серьезных мероприятий Радий Хабиров вручил орден Дружбы министру спорта России Олегу Матыцину. Благодарностью Главы Республики Башкортостан поощрены легендарные тренеры Валентина Иванова в легкой атлетике и Валентин Пегов в дзюдо и самбо. Его воспитанники тоже примут участие в уфимских играх, но немного позже. Спортсмены опробуют уфимские комплексы. Атлеты успевали готовиться к стартам и общаться.

В этом виде спорта от Ирана выступят шесть спортсменов. Мы привезли победителей и серебряных призеров чемпионата страны, среди них есть обладатели рекордов страны на стометровке, в прыжках в длину и в тройном прыжке. Мохаммадали Аббаси, тренер команды Ирана по легкой атлетике «Мы вместе. Спорт» /Иран/

Мне все нравится. Ведь это мои первые игры сурдлимпийцев. У себя дома во Франции я много тренируюсь, целенаправленно готовилась, чтобы выступить здесь и выиграть золотую медаль. Лоурен Аламелле, участница Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» /Франция/

Уфа основательно подготовилась к соревнованиям. Специально обученные волонтеры помогают сориентироваться в гостиницах, на спортобъектах. А в столичных ресторанах официанты заранее изучили жестовый язык, чтобы встретить гостей.

В «Арт-квадрате» развернулась фан-зона игр сурдлимпийцев. Она будет работать на протяжении всех соревнований.

Я приехал, увидел, положительные эмоции, всё отлично, совсем по-другому, совсем другая жизнь. Когда закончатся соревнования, я обязательно приеду и скажу, как в России здорово. Джанни Превиль, участник Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» /Франция/