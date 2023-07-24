Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Уфе: итоги первого дня

Уфа вновь в центре спортивных событий. В столице республики сегодня стартовали Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». На протяжении недели в них примут участие более полутора тысяч спортсменов из 30 стран мира, среди которых Беларусь, Испания, Франция, Иран, Бахрейн, Вьетнам и многие другие. Официальная церемония открытия прошла сегодня на «Уфа-Арене». Гостей приветствовал Глава Башкортостана Радий Хабиров и министр спорта России Олег Матыцин.

«Мы вместе. Спорт» – это уже не просто соревнования, а спортивное движение, в которое вовлечены тысячи атлетов из регионов России и зарубежных стран. Теперь его часть – Летние сурдлимпийские игры в Уфе, которые проводятся в год 100-летия Министерства спорта как России, так и Башкортостана. 

Убеждён, что участники соревнований продемонстрируют своё мастерство, характер и волю, а их успехи и достижения послужат вдохновляющим примером для других, помогут людям разных возрастов поверить в себя, в свои силы и возможности. И конечно, особые слова признательности – тренерам и наставникам атлетов, которые щедро делятся с воспитанниками профессиональным и жизненным опытом, учат их бороться и побеждать.

Олег Матыцин, министр спорта России

Мы долго ждали этого яркого спортивного события. Сегодня открыли в Уфе Летние игры сурдлимпийцев – спортсменов с нарушением слуха – «Мы вместе. Спорт». Эти спортсмены – очень мужественные люди, которые достигают очень ярких успехов. К нам в Башкортостан приехали команды из тридцати государств. В составе сборной России – 13 спортсменов из Башкортостана. Гордимся и болеем за наших! Всего соревнования пройдут по 21 дисциплине, проводим их на 16 спортивных объектах. Уфа на десять дней стала столицей сурдлимпийского спорта.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Уфе: итоги первого дня

Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» – одно из самых масштабных международных спортивных событий в 2023 году в мире, если брать комплексные соревнования по нескольким видам спорта. Это праздник мира и дружбы, отметил Глава Башкортостана. В знак признательности за доверие в проведении серьезных мероприятий Радий Хабиров вручил орден Дружбы министру спорта России Олегу Матыцину. Благодарностью Главы Республики Башкортостан поощрены легендарные тренеры Валентина Иванова в легкой атлетике и Валентин Пегов в дзюдо и самбо. Его воспитанники тоже примут участие в уфимских играх, но немного позже. Спортсмены опробуют уфимские комплексы. Атлеты успевали готовиться к стартам и общаться.

В этом виде спорта от Ирана выступят шесть спортсменов. Мы привезли победителей и серебряных призеров чемпионата страны, среди них есть обладатели рекордов страны на стометровке, в прыжках в длину и в тройном прыжке.

Мохаммадали Аббаси, тренер команды Ирана по легкой атлетике «Мы вместе. Спорт» /Иран/

Мне все нравится. Ведь это мои первые игры сурдлимпийцев. У себя дома во Франции я много тренируюсь, целенаправленно готовилась, чтобы выступить здесь и выиграть золотую медаль.

Лоурен Аламелле, участница Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»  /Франция/
Фото №2 - Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Уфе: итоги первого дня
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Уфа основательно подготовилась к соревнованиям. Специально обученные волонтеры помогают сориентироваться в гостиницах, на спортобъектах. А в столичных ресторанах официанты заранее изучили жестовый язык, чтобы встретить гостей.

В «Арт-квадрате» развернулась фан-зона игр сурдлимпийцев. Она будет работать на протяжении всех соревнований. 

Я приехал, увидел, положительные эмоции, всё отлично, совсем по-другому, совсем другая жизнь. Когда закончатся соревнования, я обязательно приеду и скажу, как в России здорово.

Джанни Превиль, участник Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» /Франция/

Соревнования пройдут на 13 спорткомплексах Уфы. Сегодня стартовали соревнования уже в спортшколе по греко-римской борьбе, в комплексе «Астра», ориентирование началось в парке Победы. Кстати, в ориентировании уже разыграны первые награды. С побед российских спортсменов грандиозный форум открылся.

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