Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Уфе: итоги первого дня

Уфа вновь в центре спортивных событий. В столице республики сегодня стартовали Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». На протяжении недели в них примут участие более полутора тысяч спортсменов из 30 стран мира, среди которых Беларусь, Испания, Франция, Иран, Бахрейн, Вьетнам и многие другие. Официальная церемония открытия прошла сегодня на «Уфа-Арене». Гостей приветствовал Глава Башкортостана Радий Хабиров и министр спорта России Олег Матыцин.
«Мы вместе. Спорт» – это уже не просто соревнования, а спортивное движение, в которое вовлечены тысячи атлетов из регионов России и зарубежных стран. Теперь его часть – Летние сурдлимпийские игры в Уфе, которые проводятся в год 100-летия Министерства спорта как России, так и Башкортостана.
Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» – одно из самых масштабных международных спортивных событий в 2023 году в мире, если брать комплексные соревнования по нескольким видам спорта. Это праздник мира и дружбы, отметил Глава Башкортостана. В знак признательности за доверие в проведении серьезных мероприятий Радий Хабиров вручил орден Дружбы министру спорта России Олегу Матыцину. Благодарностью Главы Республики Башкортостан поощрены легендарные тренеры Валентина Иванова в легкой атлетике и Валентин Пегов в дзюдо и самбо. Его воспитанники тоже примут участие в уфимских играх, но немного позже. Спортсмены опробуют уфимские комплексы. Атлеты успевали готовиться к стартам и общаться.
Уфа основательно подготовилась к соревнованиям. Специально обученные волонтеры помогают сориентироваться в гостиницах, на спортобъектах. А в столичных ресторанах официанты заранее изучили жестовый язык, чтобы встретить гостей.
В «Арт-квадрате» развернулась фан-зона игр сурдлимпийцев. Она будет работать на протяжении всех соревнований.
Соревнования пройдут на 13 спорткомплексах Уфы. Сегодня стартовали соревнования уже в спортшколе по греко-римской борьбе, в комплексе «Астра», ориентирование началось в парке Победы. Кстати, в ориентировании уже разыграны первые награды. С побед российских спортсменов грандиозный форум открылся.