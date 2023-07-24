Глава Башкирии и министр спорта России посетили стройплощадку уфимского Дворца борьбы

О важности организации мероприятий говорили сегодня в Доме Республики. Глава Башкортостана Радий Хабиров и министр спорта России Олег Матыцин обсудили вопросы развития и сотрудничества. В этом плане республика – серьезный партнер, убедился руководитель спортивного ведомства страны, уже приехав на площадку строительства центра спортивной борьбы – комплекса для проведения соревнований международного и общероссийского уровня.

Площадь объекта – 28 тысяч квадратных метров, но застраиваться будет участок в полтора раза больше. Уникальность проекта не только в том, что здесь будут тренироваться спортсмены международного класса. Заниматься фитнесом, посещать бассейн, кафе и рестораны внутри дворца смогут и обычные горожане.

Несмотря на то, что этот спорткомплекс ещё не достроен, уже чувствуется его мощнейшая энергетика. В первую очередь, благодаря людям – строителям, архитекторам, борцовскому сообществу, Радию Фаритовичу, которые своим энтузиазмом, своей любовью и уважением к нашим традициям запустили этот проект. Основная задача – сделать так, чтобы он стал местом притяжения, домом для людей, которые живут в республике и вовлечены в спорт. Не важно – борьба это, теннис, бадминтон или любая другая дисциплина, – главное, чтобы люди с любовью этим занимались, формируя культуру здорового образа жизни. Если человек здоров, значит, он гордится своим краем, страной и будет эффективно трудиться. А если надо, то и защищать свою Родину.

Олег Матыцин, министр спорта России

Здесь большая доля федерального финансирования и поддержки. Выражаю слова благодарности Министерству спорта России. Мы строим этот объект в густонаселённом районе Уфы, где проживает много детей. Для наших ребят Дворец борьбы станет прекрасной площадкой для занятий спортом в непосредственной близости от дома.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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