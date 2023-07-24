Глава Башкирии и министр спорта России посетили стройплощадку уфимского Дворца борьбы

Несмотря на то, что этот спорткомплекс ещё не достроен, уже чувствуется его мощнейшая энергетика. В первую очередь, благодаря людям – строителям, архитекторам, борцовскому сообществу, Радию Фаритовичу, которые своим энтузиазмом, своей любовью и уважением к нашим традициям запустили этот проект. Основная задача – сделать так, чтобы он стал местом притяжения, домом для людей, которые живут в республике и вовлечены в спорт. Не важно – борьба это, теннис, бадминтон или любая другая дисциплина, – главное, чтобы люди с любовью этим занимались, формируя культуру здорового образа жизни. Если человек здоров, значит, он гордится своим краем, страной и будет эффективно трудиться. А если надо, то и защищать свою Родину.

Олег Матыцин, министр спорта России