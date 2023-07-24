Глава Башкирии и министр спорта России посетили стройплощадку уфимского Дворца борьбы

О важности организации мероприятий говорили сегодня в Доме Республики. Глава Башкортостана Радий Хабиров и министр спорта России Олег Матыцин обсудили вопросы развития и сотрудничества. В этом плане республика – серьезный партнер, убедился руководитель спортивного ведомства страны, уже приехав на площадку строительства центра спортивной борьбы – комплекса для проведения соревнований международного и общероссийского уровня.
Площадь объекта – 28 тысяч квадратных метров, но застраиваться будет участок в полтора раза больше. Уникальность проекта не только в том, что здесь будут тренироваться спортсмены международного класса. Заниматься фитнесом, посещать бассейн, кафе и рестораны внутри дворца смогут и обычные горожане.