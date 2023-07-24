В Башкирии расширят меры поддержки военнослужащих и членов их семей

В Башкортостане намерены расширить меры поддержки военнослужащих и членов их семей. В этом году на эти цели выделено 4 млрд рублей. При этом глава республики поручил чиновникам проследить, чтобы каждый, кому они полагаются, мог получить необходимую помощь без бюрократических проволочек. Об этом много говорили на оперативном совещании, где Радий Хабиров также наградил военнослужащих.

Бойцы, которых сегодня награждают, не просто выполняют свой воинский долг. Оба артисты сибайской филармонии. Те самые, которые после мобилизации на боевое слаживание ехали под песню о генерале Шаймуратове. Радий Хабиров по инициативе регионального Минкульта вручил им звания заслуженных работников культуры. После церемонии награждения артистов провожали аплодисментами.

Поддержка военнослужащих и членов их семей все последние месяцы является одной из главных тем совещания. Так, например, дети участников СВО могут бесплатно посещать детские сады, питаться в школах и колледжах. Сами ветераны проходят курсы лечения в санаториях и в приоритетном порядке обеспечиваются средствами реабилитации. На федеральном уровне создают единый стандарт региональных мер поддержки.

Единый стандарт предусматривает 20 направлений, в Башкортостане работа ведется уже по 33 направлениям соцподдержки участников СВО и членов их семей. Все, что у нас сегодня отсутствует, но рекомендуется единым стандартом, мы внедрим. Республиканский набор мер будет шире стандарта. Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр финансов Республики Башкортостан

В текущем году на поддержку участников СВО направят более 4 млрд рублей. При этом, как отметил глава республики, подход к каждому обратившемуся не должен быть формальным.

У нас выстроена республиканская система помощи воинам и их семьям. Очень важно, чтобы все меры эффективно работали, и при этом не было случаев невнимательного отношения к людям. Эта работа должна быть чётко выстроена. Все организации и руководители на местах должны отнестись к ней максимально ответственно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Решение всех жизненных вопросов, возникающих у участников спецоперации и членов их семей, происходит через фонд «Защитники Отечества». Помощь оказывается и по линии комитета семей воинов Отечества, образованного по поручению Президента России.

На 18 июля 2023 года обработано более 730 запросов различного характера: о юридической, медицинской, психологической, психотерапевтической помощи, о мерах региональной поддержки и выплатах, о санаторно-курортном лечении, волонтерской помощи. Запросы отрабатываются через социальные сети и через личные обращения к членам комитета. Эльвира Мацкевич, руководитель регионального штаба АНО «Комитет семей воинов Отечества»