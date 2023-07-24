В Башкирии расширят меры поддержки военнослужащих и членов их семей

В Башкортостане намерены расширить меры поддержки военнослужащих и членов их семей. В этом году на эти цели выделено 4 млрд рублей. При этом глава республики поручил чиновникам проследить, чтобы каждый, кому они полагаются, мог получить необходимую помощь без бюрократических проволочек. Об этом много говорили на оперативном совещании, где Радий Хабиров также наградил военнослужащих.
Бойцы, которых сегодня награждают, не просто выполняют свой воинский долг. Оба артисты сибайской филармонии. Те самые, которые после мобилизации на боевое слаживание ехали под песню о генерале Шаймуратове. Радий Хабиров по инициативе регионального Минкульта вручил им звания заслуженных работников культуры. После церемонии награждения артистов провожали аплодисментами.
Поддержка военнослужащих и членов их семей все последние месяцы является одной из главных тем совещания. Так, например, дети участников СВО могут бесплатно посещать детские сады, питаться в школах и колледжах. Сами ветераны проходят курсы лечения в санаториях и в приоритетном порядке обеспечиваются средствами реабилитации. На федеральном уровне создают единый стандарт региональных мер поддержки.
В текущем году на поддержку участников СВО направят более 4 млрд рублей. При этом, как отметил глава республики, подход к каждому обратившемуся не должен быть формальным.
Решение всех жизненных вопросов, возникающих у участников спецоперации и членов их семей, происходит через фонд «Защитники Отечества». Помощь оказывается и по линии комитета семей воинов Отечества, образованного по поручению Президента России.
Деятельность подобных фондов Радий Хабиров поручил поддерживать при помощи республиканских грантов. Он также рекомендовал вовлекать в работу организаций членов семей военнослужащих. Большое внимание власти намерены уделить и вопросам последующей социализации бойцов. В числе приоритетных и задача по их дальнейшему трудоустройству.