Эксперты прокомментировали лидерство Евразийского НОЦ в Уфе

Это в совокупности говорит о том, что у республики были амбиции, и они подтверждаются сегодня на федеральном уровне. Мы сегодня форпост страны не только в сфере сельского хозяйства, нефтегазовой промышленности, машиностроения, но и в сфере науки и высшего образования. В республике выросло и число бюджетных мест, что подтверждает, что в наши университеты модно поступать.

Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки