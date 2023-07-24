Эксперты прокомментировали лидерство Евразийского НОЦ в Уфе

Евразийский НОЦ в Уфе – лидер среди научно-образовательных центров России. Результаты рейтинга озвучили на заседании Совета под руководством вице-премьера Дмитрия Николаевича Чернышенко. Глава Башкортостана в своих социальных сетях отметил, что по итогам работы за 2022 год мы вошли в первую категорию научно-образовательных центров мирового уровня. В этой категории несколько НОЦ, но Евразийский – единственный, созданный на базе одного региона.
Всего научно-образовательных центров мирового уровня в России 15. Радий Хабиров поздравил всех причастных с такой высокой оценкой и выразил уверенность, что в рамках десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным, Евразийский НОЦ станет локомотивом развития науки и высшего образования нашей республики и всей страны.