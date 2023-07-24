В Стерлитамаке к началу учебного года три школы откроют двери после капремонта

Обновление проводится по федеральной программе. В двух учреждениях работы еще ведутся, одно здание уже готово. Меняется не только внутренняя часть школ, преображают и фасады зданий. Кроме того, в рамках этой же программы в учреждения закуплено новое оборудование и мебель.

Чтобы было комфортно грызть гранит науки потом, строительные породы укладывают уже сейчас. Школа №30 в Стерлитамаке 74-го года постройки. Текущий ремонт здесь периодически проводился, а вот капитального не было ни разу. Спортзал устарел так сильно, что заниматься в нем было небезопасно. Тренировались учащиеся либо на улице, либо в кабинете адаптивной физкультуры. Но уже с началом этого учебного года дети получат полноценный зал со всем необходимым снаряжением. Ремонт после включения школы в федеральную программу стартовал в марте. Работы проводятся комплексно от плит перекрытия до дверей – учреждение полностью преобразится до 1 сентября.

Также заменили электрические сети, систему пожарной безопасности, по всей школе установят видеонаблюдение. Стоимость работ – более 100 миллионов рублей. И это не единственная школа в Стерлитамаке, средства на ремонт которой выделены из федеральной казны. Обновление ведётся еще в одном старейшем учреждении. К слову, в выборе дизайна фасадов свою лепту, вернее, голос на официальном сайте вносят и родители учеников. Всего в городе в программу попали три образовательных учреждения.