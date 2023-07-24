ФК «Уфа» вничью сыграл с «Муромом» на своем поле

Приняли участие в импровизированной тренировке и родители – папы сыграли товарищеский матч, а мамы научились бить пенальти. Посетили мастер-класс министр спорта республики Руслан Хабибов и гендиректор «Уфы» Александр Егоров. Главный матч на «Нефтянике» стартовал с быстрого гола Александра Теняева. Однако почти тут же гости счёт сравняли – 1:1.

«Уфа» много атаковала, но вместо гола в чужие ворота вновь пропустила в свои. Даниил Агуреев пробежал с мячом через всё поле и забил в ближний угол. Во втором тайме на поле вышел второй нападающий Илья Молтенинов, который помог сравнять счёт Ивану Хлебородову. 2:2 – «Уфа» спаслась, но вряд ли может быть довольна ничьей с «Муромом».