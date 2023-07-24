Стало известно о состоянии 18-летнего жителя Уфы, который упал с 9 этажа и выжил

Стало известно о состоянии 18-летнего уфимца, упавшего с 9 этажа. Подробности рассказали в региональном Минздраве.
Инцидент произошел в уфимском микрорайоне Черниковка в субботу, 22 июля. Парень вышел покурить на балкон и случайно выпал из него, приземлившись на автомобиль Lada Niva.
Молодой человек остался жив и после падения уснул рядом с автомобилем. Его обнаружил и разбудил проезжавший мимо таксист, после чего уфимец отряхнулся и пошел обратно на вечеринку. По факту произошедшего МВД Башкирии организовало проверку.
Как сообщает КП-Уфа со ссылкой на Минздрав РБ, сейчас юноша находится в отделении нейрохирургии. Он получил травмы средней степени тяжести.