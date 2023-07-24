Житель Башкирии украл у родственника 18-летнюю кобылу и пустил ее на мясо

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Салавата, который похитил у родственника 18-летнюю лошадь и пустил ее на мясо.
Инцидент произошел в одной из деревень Мелеузовского района в декабре прошлого года. Сумма ущерба составила около 87 тысяч рублей.
Свою вину подсудимый признал. Он извинился перед родственником и возместил ему материальный ущерб, а также дополнительно выплатил 13 тысяч рублей.
Оснований для отказа в удовлетворении ходатайства потерпевшего суд не нашел и прекратил уголовное дело в связи с примирением с потерпевшим и заглаживанием причиненного вреда.