Житель Башкирии украл у родственника 18-летнюю кобылу и пустил ее на мясо

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Салавата, который похитил у родственника 18-летнюю лошадь и пустил ее на мясо.

Инцидент произошел в одной из деревень Мелеузовского района в декабре прошлого года. Сумма ущерба составила около 87 тысяч рублей.

Свою вину подсудимый признал. Он извинился перед родственником и возместил ему материальный ущерб, а также дополнительно выплатил 13 тысяч рублей.