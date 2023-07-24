С 24 по 27 июля в Башкирии отменили некоторые электрички

С 24 по 27 июля в Башкортостане в связи с проведением ремонтных работ на станции Белорецк внесены изменения в график движения электричек. Об этом сообщили в БППК.
Так, поезд № 7485/7486/7488 Уфа (отпр. 07.08) — Инзер (приб. 10.03, отпр. 10.38) — Белорецк (приб. 12.18) выводится из графика движения поездов.
Поезд № 7489/7491/7492 Белорецк (отпр. 17.30) — Инзер (приб. 19.10, отпр. 19.31) — Уфа (приб. 22.17) выводится из графика движения поездов.
Поезд № 6903 Белорецк (отпр. 07.46) — Инзер (приб. 09.25) выводится из графика движения поездов.
Поезд № 6908 Инзер (отпр. 21.03) — Белорецк (приб.22.46) выводится из графика движения поездов.