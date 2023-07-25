В Башкирии пенсионер отдал мошенникам полмиллиона рублей

Он утверждал, что некий человек под предлогом инвестиционного проекта совершил хищение его денежных средств. Пенсионеру начали поступать звонки с различных телефонных номеров с предложениями о получении пассивного дохода. Мужчина заинтересовался предложением якобы трейдера компании по инвестициям.

пресс-служба МВД по РБ