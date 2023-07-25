В Башкирии женщину едва не задушили в собственной квартире из-за украшений

По предварительным данным, пострадавшая по пути в магазин встретила своего бывшего коллегу в компании неизвестной ей девушки. Мужчина в честь встречи предложил отметить это дело горячительными напитками. Затем они купили алкоголь в ближайшем магазине и расположились на лавочке в сквере. Далее к ним присоединился мужчина, который оказался знакомым коллеги. Заявительница пригласила своего бывшего коллегу с его подругой к себе домой в гости. Однако они отказались, и тогда 43-летняя горожанка пошла домой одна. Пройдя к себе в квартиру, она забыла закрыть дверь, чем и воспользовался приятель коллеги. Он зашел к заявительнице. Хозяйка попросила его выйти. Однако мужчина набросился на женщину, повалил на пол и начал её душить. Злоумышленник снял с заявительницы кольца и выбежал из квартиры. Пострадавшая, придя в себя, побежала к соседке и позвонила в полицию.