В Уфе усилили проверки канализационных люков

Обращения, которые попадают в наши информсистемы на эту тему, с коллегами на местах отрабатываем максимально быстро. Это фаст-треки, сроки сжатые. Но работу в этом направлении нужно и важно усиливать. И прежде всего — действовать на опережение.

ЦУР РБ