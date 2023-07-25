В Уфе усилили проверки канализационных люков

С 24 июля в башкирской столице усилили мониторинг канализационных сетей. В уфимском "Водоканале" поддержали данную инициативу.

Фото №1 - В Уфе усилили проверки канализационных люков

Обнаруженные люки и колодцы специалисты будут закрывать, а также решать вопросы с проблемными.

Обращения, которые попадают в наши информсистемы на эту тему, с коллегами на местах отрабатываем максимально быстро. Это фаст-треки, сроки сжатые. Но работу в этом направлении нужно и важно усиливать. И прежде всего — действовать на опережение.

ЦУР РБ

Как напомнили в Центре, сообщить об открытом люке жители города могут по номеру 8-965-935-4-888 в мессенджере WhatsApp. Отмечается, что если балансодержателем окажется другая организация, информацию передадут в управление гражданской защиты Уфы. Поделиться данными с указанием точного места такого объекта также возможно в соцсетях.

Фото: ЦУР РБ.

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