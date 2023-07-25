В Башкирии полицейские выстрелили в напавших на них нетрезвых граждан

Накануне в Зианчуринском районе РБ сотрудники ДПС задержали "Ладу" четырнадцатой модели, 41-летний водитель которой находился в состоянии опьянения. Также в салоне авто находилась 42-летняя хозяйка машины.

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Во время оформления административного материала хозяйка машины и водитель напали на сотрудников полиции и нанесли им телесные повреждения. Сотрудники ДПС сделали по два предупредительных выстрела в воздух, но это не остановило злоумышленников, и полицейские выстрелили по ногам. Нападавших доставили в больницу. Также самим полицейским потребовалась помощь медиков.

При медицинском освидетельствовании у водителя было установлено состояние алкогольного опьянения – 0,892 мг/л.

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