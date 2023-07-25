В Башкирии полицейские выстрелили в напавших на них нетрезвых граждан

Во время оформления административного материала хозяйка машины и водитель напали на сотрудников полиции и нанесли им телесные повреждения. Сотрудники ДПС сделали по два предупредительных выстрела в воздух, но это не остановило злоумышленников, и полицейские выстрелили по ногам. Нападавших доставили в больницу. Также самим полицейским потребовалась помощь медиков.