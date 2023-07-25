В Башкирии у должников по налогам арестовали имущество на 1,6 млрд рублей

Узнать о наличии (отсутствии) задолженности и погасить ее можно с помощью интерактивных сервисов «Личный кабинет физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, мобильного приложения «Налоги ФЛ», а также на портале Госуслуг.