В Башкирии заработала Программа защиты и поощрения инвестиций, не имеющая аналогов в России

Одной из ключевых особенностей республиканской программы является отмена ряда требований, которые обычно предъявляются к инвесторам, таких как минимальный объем инвестиций, количество создаваемых рабочих мест, уровень заработной платы и подтверждение источников финансирования.

Теперь инвесторам стало значительно проще участвовать в проектах, так как для этого достаточно предоставить всего три документа: декларацию инвестора, презентацию проекта и информацию о планируемой инфраструктуре с возможностью компенсации затрат на ее создание.

Реализация программы стартовала 1 июля этого года. Глава республики Радий Хабиров призывает глав муниципалитетов и представителей бизнес-сообщества активно пропагандировать преимущества новой системы поддержки инвесторов.

Он также отметил, что в ближайшее время регион сосредоточит свои усилия на цифровизации и упрощении процедур согласования инженерной и транспортной инфраструктуры, что придаст еще больший импульс развитию предпринимательства в республике.