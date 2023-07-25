Школьник из Уфы получил золотую медаль за победу на Международной химической олимпиаде в Цюрихе

На 55 Международной химической олимпиаде, которая прошла в Цюрихе, учащийся Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов стал победителем и получил золотую медаль, сообщает пресс-служба Министерства просвещения России.

Фото №1 - Школьник из Уфы получил золотую медаль за победу на Международной химической олимпиаде в Цюрихе

Всего на соревнованиях по химии школьники из России заработали три золотых медали. Кроме уфимского химика-гения, победителями стали учащиеся из Москвы и Казани. Одну серебряную медаль увезет домой призер из Алтайского края.    

Напомним, участниками российской команды стали победители всероссийской олимпиады школьников по химии.  

Фото: Минпросвещения России

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