В Башкирии семье потребовалась помощь спасателей, чтобы спуститься с горы

В Башкирии накануне вечером в центр обработки вызовов Системы-112 поступила информация о том, что на гору Торатау в Ишимбайском районе республики забрались мужчина со своим 14-летним сыном. Спуститься обратно им не удалось.

В региональном госкомитете по ЧС сообщили, что их нашли и помогли спуститься.

Глава ведомства Фарит Гумеров в своем телеграм-канале напомнил жителям Башкирии о правилах поведения во время туристических походов: проверять групповое и личное снаряжение, иметь при себе средства связи и сигнализации, маршрутные документы, продукты питания и медикаменты. Кроме того, необходимо зарегистрироваться в территориальном органе МЧС России.