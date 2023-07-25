В Башкирии пьяный подросток за рулем «Четырнадцатой» угробил 18-летнего друга

Сегодня ночью, 25 июля, в Аургазинском районе Башкирии 17-летний пьяный водитель "Лады" четырнадцатой модели не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего машина опрокинулась. Как сообщили в ГИБДД по РБ, ДТП произошло около деревни Мустафино.
В результате ДТП погиб 18-летний пассажир. Также пострадала 17-летняя пассажирка. Самого виновника аварии доставили в больницу.
Водительских прав у юноши нет, автомобиль снят с регистрационного учета — машина на основании договора купли-продажи принадлежит отцу парня.
Материалы проверки передали в СК по РБ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Юноше грозит до 12 лет лишения свободы.
Фото: ГИБДД по РБ.