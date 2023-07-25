В Уфе затонский мост капитально отремонтируют

По информации администрации башкирской столицы, в Уфе запланировано проведение работ по капитальному ремонту автомобильного моста через Белую в створе улицы имени Города Галле.

В настоящее время есть готовый проект капремонта сооружения, который получил положительное заключение госэкспертизы.

Согласно данным проектной документации, будет произведена замена пролетных строений моста без изменения схемы сооружения. Также в рамках работ предусмотрены усиление и изменение конструкции тел части существующих опор.

О сроках старта работ по капитальному ремонту моста пока не сообщается.