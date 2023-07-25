Башкирия будет содействовать интеграции новых регионов в правовую систему России

Башкирия включится в процесс интеграции новых субъектов страны в правовое поле России. Об этом заявил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

По его словам, основные вопросы интеграции новых регионов планируется решить до 1 января 2026 года. На данный момент уже урегулированы вопросы, связанные с включением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в российский гражданский оборот.

Также определены особенности пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан. Значимый прогресс достигнут в вопросах обязательного медицинского страхования, обращения лекарственных средств, проведения выборов и в других сферах.

Башкирия намерена предоставить новым регионам всестороннюю поддержку и поможет им донастроить систему интеграции.