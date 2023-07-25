Группа компаний «Жилой Квартал» объявила старт продаж нового коттеджного поселка «Созвездие Цефей»

Он строится рядом с деревней Шмидтово, к которой есть два подъездных пути по трассе М5, с северной и южной частей Уфы. Поэтому добраться до него на машине можно всего за 20 минут. А скоро будет реализован Восточный выезд, что сократит время пути до географического центра Уфы.

Люция Токарева, руководитель по работе с партнерами ГК «Жилой Квартал»