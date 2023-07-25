Группа компаний «Жилой Квартал» объявила старт продаж нового коттеджного поселка «Созвездие Цефей»

Не только параметры дома, но и развитая инфраструктура, в том числе наличие детских садов и школ интересует потенциальных покупателей загородной недвижимости. Поэтому дома в организованных коттеджных кварталах нередко выигрывают конкуренцию у поселков «в полях». ГК «Жилой Квартал» запускает новый проект – старт продаж концептуального коттеджного комплекса «Созвездие Цефей».
Около половины россиян, присматривающих дом за городом, сознательно ищут недвижимость не в обычных деревнях или дачных товариществах, а в поселках. В пригороде столицы республики ГК «Жилой Квартал» начинает строительство совершенно нового, концептуального коттеджного посёлка «Созвездие Цефей» и объявляет старт продаж.
Коттеджный посёлок «Созвездие Цефей» отличается комфортными условиями. Асфальтированные дороги, подключенные коммуникации, прогулочные зоны, парки для отдыха и спорта, собственная управляющая компания.
Это одно из перспективных направлений для строительства загородной недвижимости. Здесь уже развита вся инфраструктура, есть все для комфортной жизни. По проекту предусмотрено 100 комфортабельных домов, среди которых будут как просторные коттеджи, так и таунхаусы на двух хозяев. Не упустите возможность стать владельцем загородного дома.