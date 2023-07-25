Башкирия может стать площадкой для подготовки паралимпийцев из числа бойцов СВО

Башкортостан претендует на то, чтобы стать федеральной площадкой для подготовки паралимпийских спортсменов из числа участники специальных военных операций.

Уфу с рабочим визитом посетил директор департамента спорта и паралимпизма центрального аппарата Государственного фонда «Защитники Отечества» Сергей Нестеров. Он встретился с заместителем Премьер-министра Правительства Башкортостана - министром финансов Лирой Игтисамовой.

В ходе беседы Сергей Витальевич поднял вопрос организации окружного мероприятия фонда в республике. Пилотный проект физкультурного состязания для участников специальных боевых операций пройдет в августе в Кемеровской области. В перспективе его проведение планируется и в других федеральных округах.