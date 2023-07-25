В Башкирии на железнодорожных путях найден труп женщины

На минувшей неделе в дежурную часть уфимского линейного управления МВД России на транспорте поступила информация о том, что железнодорожных путях на станции Миньяр найден труп женщины.

По итогам оперативных мероприятий транспортных полицейских установлено, что происшествие случилось ночью. Во время следования поезда № 127 «Красноярск-Адлер» одна из пассажирок шагнула в открытую дверь вагона. Полученные множественные травмы были несовместимы с жизнью.

Как сообщили очевидцы происшествия, 69-летняя женщина ехала в Горячий ключ к своим родным. Но в пути вела себя странно: ходила по вагону в купальнике, дергала ручки купе, наблюдались ажитация и дезориентация.