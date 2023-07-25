Волонтеры Стерлибашевского района Башкирии сплели тысячу кв. м маскировочных сетей

Стерлибашевцы сплели тысячу квадратных метров маскировочных сетей. Работа волонтеров по изготовлению необходимой в зоне СВО продукции организована с осени прошлого года. Маскировочные сети в условиях специальной военной операции являются одним из важнейших средств защиты бойцов. С их помощью можно сделать незаметной боевую технику и позиции.

Маскировочная сеть для каски – новинка для волонтеров Стерлибашевского района. Технику плетения камуфляжного чехла освоили недавно, но уже приходят положительные отзывы от бойцов.

Люди разных профессий и возрастов собрались вместе еще в ноябре прошлого года. Со станками помогли местные предприниматели. С осени Стерлибашевские волонтеры сплели и отправили в зону СВО масксети размером в тысячу квадратных метров. Причем собираются не только жители райцентра, съезжаются и неравнодушные люди из разных сел и деревень.

Для солдат, стоящих на позиции, маскировочная сетка – одна из самых необходимых вещей наравне с бронежилетами и касками, считает Рафис Ишмуратов. Офицер в отставке влился в ряды волонтеров в прошлом году. Сейчас он активно обучает технике плетения. Каждый раз по запросам военных приходят различные схемы. Этот, например, для гаубицы.

Материал, прошедший лабораторные исследования, отправляют из Самары. Главное его отличие в том, что пропитанная ткань не отсвечивает на солнце, не горит, быстро сохнет и заглушает радиоволны. На передовой такие особенно нужны.

А в этой мастерской гул швейных машин будто не утихает ни на минуту. Бывшие работники сферы образования и медицины перепрофилировались в швей. Теперь они ровной строчкой шьют толстовки, балаклавы, спальные мешки, термобелье и многое другое. Мастеров сплотила Эльвира Хамидуллина. Она же помогла приобрести оверлоки и оборудование. Здесь трудится и ее мама.