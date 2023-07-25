В КСК «Тулпар» идёт подготовка к фестивалю «Башкирская лошадь»

Мелеузовские кучеры готовятся завоевать престижные награды. В КСК «Тулпар» идёт подготовка к Международному фестивалю «Башкирская лошадь», который пройдёт в Баймакском районе.

На ипподроме работают не только со здоровыми детьми, но и есть особенные ребята, которым поставлен диагноз ДЦП. Сотрудники проводят иппотерапию для детей с ОВЗ. С каждым ребенком занимается инструктор. Ребятам помогают справиться с нагрузкой и учат держаться в седле без помощи рук. Результаты иппотерапии поражают родителей: ребенок становится более раскрепощенным, уверенным и веселыми.

Сед в седло и барьерные скачки. Одни из самых сложных упражнений, с которыми молодые жокеи поедут на соревнования. В конноспортивном комплексе «Тулпар» разводят племенных и спортивных лошадей. Их более 90, в их числе 16 пони.

В конноспортивном комплексе действует адаптивная группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на материальные трудности, начатое инициативными и влюбленными в свою работу людьми дело, живет и развивается, сохраняя свою уникальность.

Фануру 22 года. Он с малых лет занимается коневодством. Мальчик с особенностями здоровья принимает участие в соревнованиях и занимает призовые места. И здесь он такой не один. С каждым из ребят с ОВЗ проводятся индивидуальные занятия.

В комплексе занимается порядка 100 человек из Мелеуза, Салавата, Кумертау, Ишимбая. Ежемесячно среди своих учеников комплекс проводит конноспортивные соревнования.