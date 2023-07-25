Жителя Башкирии осудили за зверское убийство сожительницы

В Кумертау перед судом предстал местный житель. Мужчина зверски убил сожительницу.
В 2018 году у возлюбленных произошёл конфликт. В порыве злости мужчина толкнул сожительницу о кирпичную стену, а после ударил обухом топора по голове три раза. От полученных травм несчастная скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело и развёз по частям.
Преступление удалось раскрыть только в июне 2022 года. Убийца выпивал вместе со своей бывшей женой и рассказал ей о содеянном. Однако он не признал свою вину в совершении преступления. Уточняется, что ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством своей жертве. Суд назначил преступнику отправиться в исправительную колонию строгого режима на 12 лет.