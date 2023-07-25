На Международных Летних играх сурдлимпийцев Россию представляют 23 спортсмена из Уфы

В рамках первых международных Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые в эти дни проходят в Уфе, в составы российских команд «Россия-1» и «Россия-2» вошли 23 спортсмена из Уфы, сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Егор Сорокин.

Он уточнил, что в составе команды «Россия-1» насчитывается 10 уфимских спортсменов, в команде «Россия-2» - 13. Доступ к площадкам соревнований открыт для всех желающих, и горожане и гости столицы могут активно поддерживать своих спортсменов-соотечественников, добавил Егор Сорокин.

Напомним, международные Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» стартовали в Уфе 23 июля и продолжатся до 2 августа.

Для участия в соревнованиях в Уфу прибыли спортсмены из 30 стран, включая Бразилию, Францию, Турцию, Испанию, США, Израиль, Кению, Филиппины, Бахрейн, Иран, Ирак, Вьетнам и другие. Общее количество участников составило 743 спортсмена.