В Башкирии зафиксирован рост объемов выдачи автокредитов

В июне текущего года количество выданных кредитов на покупку автомобилей в Башкирии превысило 3,1 тысячи. Информация об этом содержится в отчете Национального бюро кредитных историй. Сравнивая ситуацию с маем, рост автокредитов составил +2,2%, а по сравнению с июнем прошлого года – 59,4%.

Средний размер автокредита в регионе в июне составил порядка 1,243 миллиона рублей: прирост по сравнению с маем на 23,7% (почти на 238 тысяч рублей) и почти на 22% (на 223,5 тысячи рублей) в сравнении с июнем прошлого года.