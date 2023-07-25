В Уфе бесстрашные коты загнали ужа под капот авто

Накануне уфимским спасателям поступила необычная заявка: на улице Р. Зорге уличные коты загнали ужа под капот автомобиля «Лада». Жильцы дома, ставшие свидетелями этого необычного происшествия, немедленно вызвали на помощь сотрудников городского Управления гражданской защиты.

К моменту прибытия спасателей, хозяин автомобиля смог открыть дверь машины. Сотрудники спасательного отряда сразу обнаружили маленького ужа и достали его с помощью специального инструмента.

Заботливые спасатели решили вернуть ужа в его естественную среду обитания и вывезли его в ближайшую лесополосу, где отпустили на волю.