В Уфе озвучили результаты экзаменационной кампании 2023 года

Сегодня на оперативном совещании в администрации Уфы начальник управления образования Азат Батыршин рассказал о результатах экзаменационной кампании этого года.

По его словам, выбор предметов для сдачи ЕГЭ в этом году остался неизменным. Наибольшей популярностью среди выпускников 11 классов пользовались профильная математика (57,8%), обществознание (38,2%) и информатика (32,1%), тогда как географию выбрали лишь 1,9% учащихся.

Также Азат Батыршин сообщил о результатах анализа экзаменационных работ ЕГЭ, подчеркнув, что средний балл улучшился по 5 предметам из 12, в то время как у двух предметов результаты остались на уровне прошлого года.

Кроме того, количество выпускников, не справившихся с минимальным порогом, уменьшилось по шести предметам из 12 (русский язык, математика базового и профильного уровней, химия, география и литература).