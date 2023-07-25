В Башкирии за три года жилищные сертификаты получили 245 многодетных семей

Данный вопрос сегодня обсуждали в правительстве республики. Сообщается, что за период с 2020 по 2023 годы жилье получили 245 многодетных семей. С 2020 года на соответствующие выплаты на приобретение жилья ежегодно из бюджета Башкирии выделяется 368 млн рублей.

Эти выплаты в указанном объеме будет продолжаться до 2026 года. В этом году жилье получат 65 многодетных семей

Схема распределения средств между указанными категориями граждан следующая: количество семей, в которых появились на свет трое и более детей, и включенных в проект списка получателей жилищного сертификата на год, не должно превышать 10% от того количества семей, в которых растут пять и более несовершеннолетних детей.