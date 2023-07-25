В Башкирии усилиями врачей спасен пациент с запущенной онкологией

В своем телеграм-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал об уникальной операции, которую впервые провели в республике. Медицинская бригада РКБ имени Куватова успешно выполнила стентирование внутрипеченочного участка нижней полой вены у 78-летнего пациента с запущенной формой колоректального рака и метастазами в печени.

Предшествующая химиотерапия не дала желаемых результатов, и заболевание продолжало прогрессировать. При этом пациенту также требовалось лечение для улучшения работы сердца, отметил Айрат Рахматуллин.

Решение об оперативном вмешательстве было принято на основе положительного опыта врачей из федеральных центров. Благодаря операции удалось купировать симптомы, вызванные сдавлением метастазами внутрипеченочного сегмента нижней полой вены.

Положительную динамику врачи наблюдали уже через 24 часа после операции.