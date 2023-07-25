Слабослышащие супруги из Уфы болеют за всех участников Летних игр сурдлимпийцев

Уфимская чета слабослышащих Флюра и Альберт Фасхутдиновы намерены болеть за всех участников международных Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Узнав о том, что в Уфу приедут спортсмены из 30 стран, супруги решили посещать все виды соревнований.

По словам супругов, информация среди глухих жителей региона распространяется с помощью различных мессенджеров. Именно таким способом они получили программу Международных летних игр сурдлимпийцев в Уфе и приглашение на соревнования. Супруги планируют посетить соревнования по теннису, футболу и волейболу, и обещают болеть за наших спортсменов.

Ранее мы сообщали о том, что в Уфе проходят соревнования сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Сегодня на площадке центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой проводятся предварительные игры группового баскетбола. Здесь же состоялся забег атлетов на 100 метров с барьерами, а также заплывы на дистанцию длиной от 50 до 200 метров разными стилями.