В Уфу прибыла делегация ООН по делам беженцев

Представители международной организации совместно с членами уполномоченного по правам человека в России посетили пункты временного размещения вынужденных переселенцев. Они изучили условия, в которых проживают граждане, приехавшие из Донбасса, Украины, Херсонской и Запорожской областей.

Начиная с апреля прошлого года Башкортостан принимает переселенцев. Всего за это время в республику прибыли порядка 1700 человек. В настоящее время на территории региона проживают 1300 эвакуированных, 560 из которых размещены в четырех пунктах временного пребывания. Им оказывают всестороннюю помощь и поддержку: начиная от организации комфортных бытовых условий, заканчивая оформлением документов.