Ковид-госпиталь в Стерлитамаке продолжает свою работу

После окончания пандемии многопрофильное учреждение принимает пациентов с другими инфекционными заболеваниями. На сегодняшний день в центре развернуто 130 коек.

Рекомендации простые, но для выздоровления имеют большое значение. Любовь Коченкова переболела коронавирусом, выписалась из госпиталя, но через три недели вновь почувствовала себя плохо. Скорее всего, переохлаждение вызвало бактериальную пневмонию. В красную зону необходимости возвращаться нет, но без госпитализации вновь не обошлось.

Врачи-пульмонологи центра не только назначают профессиональное лечение пациентам, постоянно ведется профилактическая работа. Например, в некоторых случаях, курение усугубит течение болезни легких.

Среди получающих лечение есть и совсем юные пациенты. Они попадают с кишечной и другими видами инфекций. Эльмира Фаткуллина только готовится стать мамой. Срок беременности – 29 недель. При любом недомогании в ее положении лучше находиться под наблюдением врачей.

В настоящее время в центре развернуто 130 коек. В пандемийное время их было больше почти в три раза, и все места занимали больные с диагнозом ковид. В настоящее время красная зона еще существует, но количество пребывающих там сократилось.